Hamas'tan Abu Dabi'de İsrail büyükelçiliği açılmasına tepki: BAE, normalleşme günahında ısrarcı - Son Dakika

Hamas, İsrail'in Abu Dabi'de büyükelçilik açmasını "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) normalleşme anlaşmasıyla işlediği ulusal günahta ısrar etmesi" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist oluşum için Abu Dabi'de bir büyükelçilik açılması, BAE'nin normalleşme anlaşması imzalayarak işlediği ulusal günahtaki ısrarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının Tel Aviv'i Filistin karşıtı politikalarında cesaretlendirdiğini vurgulayan Kasım, şunları kaydetti:

" Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkım operasyonuyla Abu Dabi'deki büyükelçilik açılışı eş zamanlı şekilde gerçekleşti. Normalleşme anlaşmalarının, işgal güçlerini halkımıza ve mukaddesatımıza karşı düşmanlığı tırmandırması için cesaretlendirdiği şeklindeki uyarımızı yineliyoruz."

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği, bugün Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de katıldığı resmi bir törenle hizmete girmişti.

Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde ise bir Filistinliye ait dükkan "imar izni" olmadığı gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkılmıştı.