Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Arabuluculara "İsrail'i Ateşkese Bağlı Kalmaya Zorlamaları"Çağrısı

Hamas'tan Arabuluculara "İsrail'i Ateşkese Bağlı Kalmaya Zorlamaları"Çağrısı

34 dakika önce

Hamas, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine arabuluculuk eden taraflardan, "İsrail'i ateşkese bağlı kalmaya zorlamalarını" istedi.

Hamas'tan Arabuluculara
Hamas, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine arabuluculuk eden taraflardan, "İsrail'i ateşkese bağlı kalmaya zorlamalarını" istedi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, arabuluculardan, İsrail'in ateşkes görüşmelerinde anlaşmaya varılan kısımlara bağlı kalmaya zorlanmasını talep etti.

Ateşkes anlaşması konusunda sorumluluk almama, oyalama ve Filistin halkının haklarını tanımamanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade eden Kanu, Filistinlilerin, İsrail'den tüm haklarını alana kadar "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Netanyahu'nun, " Katar'ın Gazze'ye yönelik fonların durdurulması" talimatı

İsrail Kanal 20 televizyonu bugünkü haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdiğini aktarmıştı.

Haberde, Netanyahu'nun kararının, "İsrail'in güneyinde tırmanan son olaylar ve Gazze'den roket atılması" gerekçe gösterilerek alındığı belirtilmişti.

Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve fakir ailelere yardım amacıyla ayda 15 milyon dolar ödeme yapıyor.

İsrail ordusu, dün ve bu sabah da Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Gece İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den Askalan sahiline atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtilmişti.

Söz konusu roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.?

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), aylardır ateşkes anlaşması için Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki dolaylı görüşmelere ara buluculuk ediyor. Söz konusu anlaşma, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesi karşılığında sınır yakınlarındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin sona ermesini öngörüyor. Taraflar henüz nihai bir anlaşmaya varmış değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Gazze, Hamas, İsrail, Güncel
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