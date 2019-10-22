Hamas'tan Bağlantısızlar Hareketi'ne

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nde " İsrail'e karşı sert tutum sergilenmesi" çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Raşak, bölgesel ve uluslararası örgütlerin başta Filistin davası olmak üzere haklı davaları desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Raşak, uluslararası örgütlerin, işgale karşı halkların haklarının savunulması, işgalin sonlandırılması, bağımsızlığın kazanılması ve geleceğin belirlenmesindeki rolünün önemine işaret etti.

ABD yönetiminin İsrail'in tarafında yer aldığı bir dönemde bölgesel ve uluslararası örgütlerin rolüne büyük önem verdiklerini belirten Raşak, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Raşak, Filistin'e ve halkına yönelik destekleyici tutumundan dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

"Filistinlileri destekleyen kararlar alınsın"

Zirvede, Filistinlilerin topraklarını kurtarma ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma mücadelesinde meşru haklarını destekleyen kararlar alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Raşak, Zirve'de ayrıca, İsrail'in işlediği suçların durdurulması amacıyla sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Raşak, İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkına ve toprağına, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlallerinin, Zirve'ye katılan ülkelerin liderlerine, topraklarını kurtarma ve işgali sona erdirme noktasında Filistin halkının yanında yer almaları sorumluluğunu yüklediğini sözlerine ekledi.

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.