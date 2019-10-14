Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son Dakika Politika Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

20 dakika önce

Hamas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden 'Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

Hamas, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, " Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden 'Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" açıklamasını yaptı.


Hamas, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendini savunma ve bölgede ulusal güvenliğini tehdit eden 'Mossad Siyonist kaynaklarını' bertaraf etme hakkını anlıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada "Hamas, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal sınırlarının korunmasını destekliyor ve bölgedeki tüm çekişme ve ihtilaflara son verilerek başta Filistin davası olmak üzere ümmetin sorunlarına yoğunlaşılması çağrısında bulunuyor" denildi. - GAZZE

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mossad, Hamas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Bırakın Suriye ile Esad, Kürtleri korusun
Ozan Tufan, Türkiye maçındaki performansıyla çok eleştirildi Son Dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağını açıkladı Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 23:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]