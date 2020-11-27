Hamas'tan Batı Şeria'da "etkili liderlere" karşı yürütülen tutuklamalara tepki - Son Dakika

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan "aktif ve etkili liderleri" tutuklamasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde tutuklama kampanyası başlatıldı ve bu kampanyayla ulusal birlik bayrağını dalgalandıran, bunun işgalciler ve planlarıyla mücadelenin temeli olduğunu savunan etkili ve aktif liderler hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Cenin'de başlattığı tutuklama dalgasında hedef alınan Filistinliler arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden Abdulcebbar Cerrar ve İbrahim Nevahida'nın da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hamas liderlerinin çoğunun, direniş seçeneğinden kaçmadan ve işgalle yüzleşmeden işgal hapishanelerinde on yıllarını geçirdiği vurgulandı.