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Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "direnişi artırma" çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "direnişi artırma" çağrısı

26.09.2021 12:38
Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, İsrail güçlerine karşı "direnişi artırma" çağrısında bulundu.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, İsrail güçlerine karşı "direnişi artırma" çağrısında bulundu.

Hamas, Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde İsrail güçlerinin gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından yazılı açıklama yaptı.

"Direnişin, Filistinlilerin haklarını koruyabilecek ve tutukluların serbest bırakılmasını sağlayabilecek seçenek olduğu" ifade edilen açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere, tüm temas noktalarında İsrail güçlerine karşı direnişi artırma çağrısı yapıldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği gözaltı baskınlarında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Batı Şeria, Gözaltı, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere 'direnişi artırma' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "direnişi artırma" çağrısı - Son Dakika
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