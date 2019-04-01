Hamas'tan Bolsonaro'nun Ağlama Duvarı'nı Ziyaretine Tepki

Gazze'deki Hamas Hareketi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmesini kınadı.

Gazze'deki Hamas Hareketi, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmesini kınadı.



Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal mekan olarak kabul edilen Ağlama (Burak) Duvarı'nı ziyaret etmesine Hamas'tan tepki geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Bolsonaro'nun ziyaretinin uluslararası norm ve yasalara aykırı olduğu ifade edilerek, Bolsonaro'nun Netanyahu ile Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmesi kınandı. Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını da kınayan Hamas, Brezilya hükümetini hem uluslararası yasalara hem de Brezilya ve Latin Amerika halklarının destekleyici tutumuna karşı olan adımlarını durdurmaya çağırdı. Hamas, Brezilya'nın bu yöndeki adımlarının bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmediğini, Brezilya'nın Arap ve İslam ülkeleriyle olan ilişkilerini tehdit ettiğinin altını çizdi. Hamas, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve tüm uluslararası örgütleri İsrail'in işgalini destekleyen hareketleri durdurması için Brezilya hükümetine baskı yapmaya çağırdı. - KUDÜS

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