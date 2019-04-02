Hamas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seçim Tebriği
40 dakika önce
Hamas Hareketi, Türkiye'deki yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Hamas
Hareketi, Türkiye
'deki yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı tebrik etti.
Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yerel seçimden birinci olarak çıkan AK Parti
'yi ve diğer partileri tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Seçimdeki başarısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın tebrik edildiği açıklamada, seçimin Türk halkının uygarlığını ve demokrasi konusunda sunduğu mükemmel modeli yansıttığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:47 Kaynak: AA
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