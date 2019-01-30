Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Direnişe "Bitcoin" ile Destek Talebi

Hamas'tan Direnişe "Bitcoin" ile Destek Talebi

1 saat önce

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek istedi.

Hamas'tan Direnişe
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek istedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, halktan direnişe sanal para Bitcoin ile mali destek vermelerini istedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İsrail ordusu, direnişe gelen yardımları kesiyor. Direnişe karşı savaşıyor. Ancak tüm dünyadaki direniş severler bu siyonist girişimlerle yardımlarını ve desteklerini sürdürerek mücadele ediyor" dedi.

Bitcoin ve benzeri sanal para işlemleri, yalnızca internet üzerinden yapılıyor. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

İsrail, Filistin, Hamas, Güncel
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