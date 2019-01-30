Hamas'tan Direnişe "Bitcoin" ile Destek Talebi
1 saat önce
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Filistin direnişine sanal para Bitcoin ile destek istedi.
Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Filistin
direnişine sanal para Bitcoin ile destek istedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, halktan direnişe sanal para Bitcoin ile mali destek vermelerini istedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "İsrail
ordusu, direnişe gelen yardımları kesiyor. Direnişe karşı savaşıyor. Ancak tüm dünyadaki direniş severler bu siyonist girişimlerle yardımlarını ve desteklerini sürdürerek mücadele ediyor" dedi.
Bitcoin ve benzeri sanal para işlemleri, yalnızca internet üzerinden yapılıyor. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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