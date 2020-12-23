Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına "hayal kırıklığı" yorumu - Son Dakika

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına "hayal kırıklığı" yorumu

23.12.2020 17:43
Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına

Hamas, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını kınayarak, Filistin davası için bunun bir "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

Hamas, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını kınayarak, Filistin davası için bunun bir "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas, ABD ve Siyonist oluşum arasında üçlü anlaşma imzalanmasını kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınanan bu adımın Fas halkının Filistin davasını destekleyen ilkeli tutumunu yansıtmadığını belirten Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Onurlu tarihi bir tutum sergilemesini umduğumuz Fas Başbakanı (Adalet ve Kalkınma Partisi lideri) Sadeddin el-Osmani'nin anlaşmayı imzalamasıyla büyük hayal kırıklığına uğradık."

Hamas yetkililerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu anlaşmanın Filistin halkı ve davası açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

"Osmani'nin anlaşmayı imzalamasından duyduğumuz memnuniyetsizliği ifade ediyor ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için büyük bir başarısızlık olarak görüyoruz. ??" ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, Fas'ın konumunu ve partinin tarihini korumak için "bu hatanın düzeltilmesi" çağrısında bulundu.

Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin " mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Filistin, İsrail, Hamas, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu - Son Dakika


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