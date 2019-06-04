Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısı
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Hamas'tan Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısı

57 dakika önce

Hamas, Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısında bulundu.

Hamas'tan Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısı, System.String[]
Hamas, Filistin'de bölünmüşlüğün sonlandırılması için Fetih Hareketi'ne diyalog çağrısında bulundu.
Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Gazze'de düzenlenen "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birlik Olanlar" ödül töreninde konuştu.
Fetih Hareketi'ne çağrı yapan Sinvar, "Fetih'e diyoruz ki Gazze'ye gelin. Bir masanın etrafından toplanalım ve Filistin bölünmüşlüğünü sonlandıralım." dedi.
Yüzyılın Anlaşması'na ve İsrail ile normalleşmenin tüm şekillerine tamamen karşı olduklarını vurgulayan Sinvar, bu anlaşmaya karşı duruşta ortak olmak ve ulusal birliğin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını ifade etti.
Bahreyn'de düzenlenmesi beklenen çalıştayı kabul etmediklerini belirten Sinvar, Katar'a, İran'a ve Kuveyt'e, çeşitli şekillerde Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Sinvar, Hamas'ın Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağını da kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Gazze, Filistin, Hamas, Güncel
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