Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Filistin Direnişi Halkı Koruma Hakkını Kullanıyor" Açıklaması

Hamas'tan "Filistin Direnişi Halkı Koruma Hakkını Kullanıyor" Açıklaması

1 saat önce

Hamas, "Filistin direnişinin, İsrail saldırganlığına karşı halkı koruma hakkını kullandığını" belirtti.

Hamas'tan
Hamas, "Filistin direnişinin, İsrail saldırganlığına karşı halkı koruma hakkını kullandığını" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Filistin direnişi, bu hakkı kullanacak. İsrail, halkımıza her saldırdığında bunu yapmak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin özgür ve onurlu yaşam hakkını geri alacağını ve İsrail ablukasını kıracağını vurgulayan Kasım, Gazze'ye düzenlenen saldırılar karşısında Filistinli direniş gruplarının sergilediği "birlikten" övgüyle söz etti.

Kasım, açıklamasında ayrıca halkın Filistin direnişine verdiği desteğe de dikkati çekti.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar İsrail saldırılarına roketle karşılık verirken, bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak bu duyuruya rağmen İsrail bombardımanı devam etmişti.

İsrail saldırılarının devam etmesi üzerine, Gazze'den de İsrail tarafına roket atışları sürmüştü.

İsrail saldırılarının son bulduğu saat 06.00'dan bu yana Gazze'den herhangi bir saldırı rapor edilmezken, İsrail uçaklarının bölgedeki uçuşlarının devam ettiği belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:02:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Filistin Direnişi Halkı Koruma Hakkını Kullanıyor" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]