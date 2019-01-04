Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna Yönelik Saldırıya Tepki

Hamas'tan Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna Yönelik Saldırıya Tepki

31 dakika önce

Hamas Hareketi, devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna, silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Hamas'tan Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna Yönelik Saldırıya Tepki, System.String[]
Hamas Hareketi, devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna, silahlı bir grup tarafından yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Hamas'tan, saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlenen saldırı kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Hareket, İçişleri Bakanlığından olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, yüzü maskeli ve silahlı bir grup, Gazze'nin güneyinde yer alan Tel el-Heva bölgesindeki Filistin Radyo ve Televizyon Kurumuna ait binaya bu sabah baskın düzenlemişti.

Saldırıyı düzenleyen silahlı grubun binadaki ekipmanlara zarar vererek çalışanlara fiziki saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:39 Kaynak: AA

Hamas, TV, Filistin, Güncel
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