Hamas'tan Filistin yönetimine

Hamas, Filistin yönetimine, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen sözde barış planına tepki olarak " İsrail'le yapılan bütün anlaşmalardan çekilme" çağrısı yaptı.

Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Vasfi Kabha, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planına tepki göstermesini istedi.

Kabha, "Yüzyılın Anlaşması adı verilen plana karşı koymanın en hızlı yolu Oslo sürecini sona erdirerek halka dönmektir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden "halkın sokaklara inmesine ve gösteriler düzenlemesine izin vermesini" isteyen Kabha, Filistinlileri de Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Kabha ayrıca Filistin'in birlik içinde el ele vererek Filistin Devlet Başkanı Abbas liderliğinde İsrail işgaline karşı direniş göstermesi gerektiğini ifade etti.

Abbas liderliğinde yapılacak toplantıya Hamas ve İslami Cihad da katılıyor

Öte yandan, Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğinde Ramallah'ta düzenlenecek toplantıya katılacaklarını açıkladı.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, ABD Başkanı Trump'ın sözde İsrail- Filistin barış planını açıklaması sonrasında yapılması planlanan toplantıya Hamas ve diğer Filistinli grupların da davet edildiğini duyurmuştu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.



Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirtmişti.