Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Filistinli tutuklu Sayih'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Hamas'tan Filistinli tutuklu Sayih'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

5 saat önce

Hamas, 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas'tan Filistinli tutuklu Sayih'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, System.String[]

Hamas, 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Dudin yaptığı yazılı açıklamada, "Sayih'in sağlık durumu kritik. Sayih'in tutukluluğunun devam etmesi, onun hapishanede ölmesine ve halkına şehit olarak dönmesine hükmetmek anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e Filistinli tutuklulara karşı baskıcı uygulamalarına devam etmemesi uyarısında bulunan Dudin, kahraman Filistin halkının İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluları yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Dudin, insan hakları kurumlarına Filistinli hasta ve idari tutuklularla ilgili acilen harekete geçme ve bu konuları uluslararası platformlara taşımaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Ekim 2015'te tutuklu eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada Nablus kentinde Bessam Sayih'i "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışmak" suçundan gözaltına almıştı. Kemik ve ilik kanseri, kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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