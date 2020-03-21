Hamas'tan, Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemesi sağlanması çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan, Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemesi sağlanması çağrısı - Son Dakika

Hamas'tan, Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemesi sağlanması çağrısı

6 saat önce

Hamas, uluslararası kurumlara, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemeleri sağlamaları çağrısında bulundu.

Hamas'tan, Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemesi sağlanması çağrısı, System.String[]

Hamas, uluslararası kurumlara, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemeleri sağlamaları çağrısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Vasfi Kabha, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının, Kovid-19'dan korunmaları için Filistinli tutuklulara dezenfektan ve sağlık malzemeleri sağlaması gerektiğini belirtti.

Kabha, İsrail'in, Megiddo Hapishanesindeki tutukluların temsilcilerinin, tutuklulara koruyucu maske sağlanması talebini reddettiğini ifade etti.

Dezenfektan sağlanmamasının İsrail'in tutukluların virüse yakalanmaları konusunda gizli bir niyet taşıdığını gösterdiğini kaydeden Kabha, koğuşların düzenli dezenfekte edilmediğine, temizlik maddelerinin bulunmadığına, dolayısıyla İsrail hapishanelerinin tutukluları virüsten korumak için uygun olmadığına işaret etti.

İsrail Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada, hastalardan 15'inin durumunun ağır olduğu, 36 kişinin ise iyileştiği bildirilmişti.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:52 Kaynak: AA

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