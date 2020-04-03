Hamas'tan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması halinde İsrail'e karşılık verilebileceği... - Son Dakika

Hamas, Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail'e karşılık vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Aksa televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail hapisanelerindeki esirler konusunda harekete geçme fırsatı olduğunu söyledi.

İsrail işgal kuvvetlerinin bir değişimden çok insani nitelikli bir eylemde bulunmasının mümkün olduğunu belirten Sinvar, "Hapisanelerdeki kadın, hasta ve yaşlıların serbest bırakılması karşılığında cüzi bir karşılık verebiliriz" dedi.

Sinvar, bu karşılığın ne olduğu konusuna açıklık getirmeden, bir esir mübadelesi için büyük karşılığın büyük bir bedel olduğunu bunu da İsrail'in ödemesi gerektiğini kaydetti.

Geçen birkaç gün içinde serbest bırakılan Filistinli bir tutukluya koronavirüs tanısı konulmasına işaret eden Sinvar, "Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail hapisanelerine koronavirüs girişi konusunu endişeyle takip etmektedir." ifadelerini kullandı.