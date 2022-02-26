Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki

26.02.2022 16:19
Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki

Hamas, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kullandığı "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir.

Hamas, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kullandığı " Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." ifadesini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Castex'in açıklamasının Fransa hükümetinin çifte standardını gösterdiği ve İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve buradaki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız Başbakanı'nın söz konusu ifadesinin "Siyonist işgalin açıkça tarafını tutmak ve (İsrail'in) Filistin halkına karşı uyguladığı ırkçı gündem ile sömürge politikasını benimsemek" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olan Fransa'nın tutumunun AB'nin tutumuyla da örtüşmediği bildirildi.

Fransa Başbakanı Castex, dün Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu CRIF'in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." ifadesini kullanmıştı.

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Fransa, Yahudi, Kudüs, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın 'Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir' ifadesine tepki - Son Dakika


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