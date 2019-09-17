Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz" açıklaması
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Hamas'tan "Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz" açıklaması

5 dakika önce

Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

Hamas'tan

Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım." dedi.

Mısır tarafının, İsrail'in ateşkes görüşmelerine bağlı kalması için üzerine düşeni yaptığını ifade eden Rıdvan, Mısır tarafıyla kurulan iletişimin kesilmediğini belirtti.

Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize etmeye devam edeceğini kaydeden Rıdvan, direnişlerini ve yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan Rıdvan, İsrail'e Gazze'ye karşı herhangi bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik tehditlerinin seçim öncesi açıklamaları olduğunu belirten Rıdvan, İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda başvuracakları seçeneğin direniş olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye her an saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:50 Kaynak: AA
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