Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz" açıklaması
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Hamas'tan "Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz" açıklaması

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantı Toplantıya katılanlar ve konuşmacılar Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan ile röportaj Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'de düzenlenen "Oslo'dan Çıkış" başlıklı toplantı

Toplantıya katılanlar ve konuşmacılar

Hamas'ın üst düzey isimlerinden İsmail Rıdvan ile röportaj Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım." dedi.

Mısır tarafının, İsrail'in ateşkes görüşmelerine bağlı kalması için üzerine düşeni yaptığını ifade eden Rıdvan, Mısır tarafıyla kurulan iletişimin kesilmediğini belirtti.

Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize etmeye devam edeceğini kaydeden Rıdvan, direnişlerini ve yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Hamas'tan Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz açıklaması

İsrail, Gazze, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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