Hamas'tan "her türlü yolu deneyerek İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracağız" açıklaması - Son Dakika

Hamas'tan "her türlü yolu deneyerek İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracağız" açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgeleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını mevcut tüm yolları deneyerek boşa çıkaracaklarını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgeleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını mevcut tüm yolları deneyerek boşa çıkaracaklarını belirtti.

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Hamas'a bağlı El- Aksa Televizyonu'na konuşan Merzuk, "Uluslararası hukuk, halkımıza, İsrail işgaliyle her şekilde mücadele etme hakkı veriyor. Bu sebeple Filistin halkı Batı Şeria'dan çıkarılamaz. Buna karşı direniriz." dedi.

Her türlü yolu deneyerek ilhak planını boşa çıkaracaklarını kaydeden Ebu Merzuk, İsrail işgali ve Tel Aviv yönetiminin planlarıyla mücadelede üniter bir program üzerinde anlaşma sağlanması için ulusal bir toplantı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

İlhak planıyla mücadelede tüm grupların iştirak edeceği ulusal bir plan hazırlanmasını isteyen Ebu Merzuk, Arap ve İslam ülkelerini de, ilhak planını başarısızlığa uğratmaya çağırdı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas'tan 'her türlü yolu deneyerek İsrail'in ilhak planını boşa çıkaracağız' açıklaması - Son Dakika

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