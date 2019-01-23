Son Dakika Haberleri: Hamas'tan İsrail'e Suçlama

Hamas'tan İsrail'e Suçlama

1 saat önce

Hamas, Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

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Hamas, Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, basın açıklamasında, Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tutarak "Direniş, Filistinlilerin kanının işgalciler tarafından seçimlere kampanya malzemesi olarak kullanılmasına izin vermeyecek." dedi.

Berhum, Filistin direnişinin, halkını koruma görevinden vazgeçmeyeceğini, halkını korumak ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için sorumlulukla hareket edeceğini belirtti.

İsrail uçakları bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir bölgeye saldırı düzenlemişti. Beyt Lahya'nın batısındaki Hamas'ın siyasi kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Aşkelon bölgesini hedef alan saldırı bölgede ciddi hasara yol açmış, halk arasında da paniğe neden olmuştu.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda bir Filistinli şehit olmuş, biri ağır dört Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Gazze, Hamas, İsrail, Güncel
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