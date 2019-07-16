Son Dakika Haberleri: Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için "uluslararası soruşturma" talebi
Son Dakika Güncel Haber

Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için "uluslararası soruşturma" talebi

2 saat önce

Hamas, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nasr Takatka için uluslararası soruşturma komitesi oluşturulması talebinde bulundu.

Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için
Hamas, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Nasr Takatka için uluslararası soruşturma komitesi oluşturulması talebinde bulundu.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Nasr Takatka'nın şehadeti, İsrail'in esirler konusundaki suçlu yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Filistinli tutuklunun şehadetinin ayrıntıları, uluslararası soruşturma komitesi kurulmasını gerektiriyor. Takatka'nın son iki hafta boyunca maruz kaldığı işkenceleri dünyanın gözü önüne sermek için bunun yapılması lazım."
Filistin Esirler Cemiyeti, "İsrail'in Nitzan Cezaevi'ndeki Nasr Takatka'nın, bu sabah tutulduğu yerde yaşamını yitirmiş olarak bulunduğunu" açıklamış, ölüm nedenine ilişkin ise bilgi vermemişti.
Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nasr'ın sağlık problemi yoktu.
Beytullahim'deki evinden geçen ay gözaltına alınan Nasr Takatka hakkında herhangi bir mahkeme kararı da bulunmuyordu.
İsrail, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için "uluslararası soruşturma" talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]