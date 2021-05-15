- Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme- Tel Aviv'de siren sesleri - Son Dakika

- Hamas'tan İsrail'in 10 Filistinliyi katlettiği saldırıya misilleme
Tel Aviv'de siren sesleri
TEL AVİV - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerindeki saldırısının ardından aynı aileden 10 kişinin ölümüne misilleme olarak Tel Aviv'in hedef alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi.
İşgalci İsrail'in sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Hamas'tan roketlerle cevap veriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde aynı aileden 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.
Kaynak: İHA
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