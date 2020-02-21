Hamas'tan İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Hamas Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, insan haklarına ilişkin yasalara karşı zorbacı bir mantıkla hareket ediyor. Yapılan açıklama, Kudüs'ün karşı karşıya bulunduğu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlatır nitelikte." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in aldığı yeni konut kararının, tüm Filistinlilerin ortak ve kapsamlı bir mücadele stratejisine dahil olmasını gerektirdiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.



Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekiyor.



İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.