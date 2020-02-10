Hamas'tan İsrail'in Şeyh Raid Salah'a verdiği cezaya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Şeyh Raid Salah'a verdiği cezaya tepki - Son Dakika

Hamas'tan İsrail'in Şeyh Raid Salah'a verdiği cezaya tepki

6 saat önce

Hamas, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

Hamas'tan İsrail'in Şeyh Raid Salah'a verdiği cezaya tepki, System.String[]

Hamas, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu kararlarını ve hükümlerini; Filistin halkını, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunan tüm ulusal sesleri hedef almak olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu kararların İsrail yargısı ve mahkemeleri başta olmak üzere Siyonist kurumları yöneten "aşırı ırkçı zihniyeti" yansıttığı belirtilen açıklamada, bu hükümlerin halkın, liderlerin ve alimlerin mücadele yürüyüşünü durdurmayacağı vurgulandı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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