Son Dakika Haberleri: Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki
Son Dakika Güncel Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki

1 saat önce

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Hamas'tan, İsrail'in Türkiye'yi karalama kampanyasına tepki, System.String[]

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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