Hamas'tan İsrail'in vergilerde yaptığı kesintiye

Hamas, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararını "Filistin halkının kaderine saldırı ve gelir kaynağını yağmalama" şeklinde değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, toplanan vergileri Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınlarına verdiği gerekçesiyle kesmesine tepki gösterdi.

Berhum, "İsrail'in paraları kesmesi, Filistin halkının kaderine yönelik saldırı, gelir kaynağını yağmalama, meşru direnişi suçlu gösterme ve halkın direnişini baltalama girişimidir." ifadesini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 29 Aralık'ta İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden, yıllık 150 milyon şekel kesinti yapılması önerisini kabul etmişti.

Kabine, 17 Şubat'ta da vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti.

Filistin yönetimi ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.