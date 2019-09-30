Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Katar'a "İsrailli sporcular" tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Hamas'tan Katar'a "İsrailli sporcular" tepkisi

31 dakika önce

Hamas, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Katar'a "İsrailli sporculardan oluşan bir heyeti ağırlaması" nedeniyle tepki gösterdi.

Hamas'tan Katar'a

Hamas, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Katar'a "İsrailli sporculardan oluşan bir heyeti ağırlaması" nedeniyle tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş ülke Katar'da, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası kapsamında Siyonist bir heyetin misafir edilmesi ve Gazze Şeridi'ne uyguladığı boğucu ablukanın yanı sıra Filistin halkı ile topraklarına karşı işlediği tüm suçlara rağmen işgalcilerin bayrağının yükseltilmesi üzüntü verici." denildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere geçen cuma günü İsrailli 5 sporcu bu ülkeye gelmişti.

Hamas, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak Son dakika: Otobüs durağa girdi: 3 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 15:33:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Katar'a "İsrailli sporcular" tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]