Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde "direnişe ve İsrail'i tanımamaya devam" mesajı - Son Dakika

Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde "direnişe ve İsrail'i tanımamaya devam" mesajı

Hamas Hareketi'nin yurt dışındaki lideri Mahir Salah, hareketin kuruluşunun 33. yıl dönümünde direnişe ve İsrail'i tanımama ilkesine bağlılıklarını yineledi.

Hamas Hareketi'nin yurt dışındaki lideri Mahir Salah, hareketin kuruluşunun 33. yıl dönümünde direnişe ve İsrail'i tanımama ilkesine bağlılıklarını yineledi. Salah, hareketin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Hamas, kuruluş yıl dönümünde, Filistin halkının birlik ve bütünlüğüne, işgale karşı direnişe, İsrail'i tanımama ve normalleşme projelerine karşı çıkmaya bağlı olduğunu yinelemektedir." ifadesine yer verdi. Hamas'ın ayrıca Kudüs'ün bölünmezliğini savunduğunu ve Yahudileştirme planları ile Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları reddettiğini belirten Salah, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı çıkılması ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarını sürdürmesinin önemine işaret etti. İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarına karşı çıkma çağrısı yapan Salah, Filistin halkının, özgürlüğünü kazanabilmek ve topraklarına geri dönebilmek uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğunu kaydetti. Hamas, Birinci İntifada'yla eş zamanlı olarak 1987'de, Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticileri tarafından kuruldu.

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