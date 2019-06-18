Hamas'tan Mursi için başsağlığı mesajı
1 saat önce
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi.
Hamas
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için başsağlığı diledi.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mursi'nin eşini arayarak başsağlığı diledi. Heniyye, Mursi'nin Gazze
'nin yanında durduğunu ve zalim İsrail
'e karşı mücadele ettiğini belirtti. - GAZZE
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