Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Mursi için başsağlığı mesajı
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Hamas'tan Mursi için başsağlığı mesajı

1 saat önce

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi.

Hamas'tan Mursi için başsağlığı mesajı, System.String[]
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başsağlığı diledi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mursi'nin eşini arayarak başsağlığı diledi. Heniyye, Mursi'nin Gazze'nin yanında durduğunu ve zalim İsrail'e karşı mücadele ettiğini belirtti. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
İsmail Heniyye, Hamas, Muhammed Mursi, Güncel
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