Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "Refah Sınırının Açık Kalacağı" Açıklaması

Hamas'tan "Refah Sınırının Açık Kalacağı" Açıklaması

1 saat önce

Hamas, Mısır İstihbarat Teşkilatının abluka altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının iki yönlü geçişlere açık kalmaya devam edeceği vaadinde bulunduğunu duyurdu.

Hamas'tan
Hamas, Mısır İstihbarat Teşkilatının abluka altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının iki yönlü geçişlere açık kalmaya devam edeceği vaadinde bulunduğunu duyurdu.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dün Gazze'de Mısır istihbarat heyetiyle bir araya geldiğini ifade ederek, "Mısır istihbarat heyeti yetkilileri, görüşmede Heniyye'ye Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönlü geçişler için açık kalmaya devam edeceği ve Kahire'nin Gazze'deki insani krizi hafifletmek için tedbirlerini sürdüreceği sözünü verdi." dedi.

Heniyye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'den Kahire'ye gideceğini kaydeden Kasım, "Heniyye, Mısırlı yetkililerle Filistin meselesine ilişkin siyasi gelişmeler, Gazze'deki insani durum, Filistin'deki iç meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alınacak." diye konuştu.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı, Hamas'ın idareyi devralmasının ardından salı günü "çift taraflı" geçişler için açılmıştı.


Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

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