Hamas'tan Rusya'ya Filistin uzlaşısı için 4 öneri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan Rusya'ya Filistin uzlaşısı için 4 öneri - Son Dakika

Hamas'tan Rusya'ya Filistin uzlaşısı için 4 öneri

47 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı için Rusya'ya 4 öneride bulunduklarını, bu önerilerin kabul edildiğini söyledi.

Hamas'tan Rusya'ya Filistin uzlaşısı için 4 öneri, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısı için Rusya'ya 4 öneride bulunduklarını, bu önerilerin kabul edildiğini söyledi.

Rusya merkezli RT Televizyonu'na konuşan Heniyye, "Hamas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleşen görüşmede, Filistin uzlaşısının sağlanması için 4 öneri sundu." dedi.

İsmail Heniyye, sundukları önerilerden ilkinin Batı Şeria ve Gazze'de Filistin seçimlerinin yapılması, ikincisinin Batı Şeria dışında ve tüm Filistinli grupların katılacağı ulusal bir toplantı düzenlenmesi, üçüncüsünün Filistinli grupların genel sekreterlerinin toplanması, dördüncüsünün ise ulusal birlik hükümetinin kurulması olduğunu ifade etti.

Heniyye, Lavrov'un, Hamas'ın getirdiği önerileri kabul ettiğini ve mevcut siyasi şartlar göze alındığında Filistinlilerin birlik içinde olmasının zorunlu olduğunu vurguladığını kaydetti.

Lavrov'la görüşmesinde direniş gruplarının elindeki silah mevzusunun konu edilmediğini belirten Heniyye, "Aksine, Rusya Filistin devriminde tarihsel bir varlığa sahip. Bu nedenle de direnişin silahıyla alakalı herhangi bir söylemi benimsemesi mümkün değil." dedi.

Mısır'la ilişkilerin çok iyi olduğuna ve görüşmelerin de sürdüğüne değinen Heniyye, Refah Sınır Kapısı'nın iki yıldan bu yana açık olduğunu, Gazze ile Mısır arasındaki ticaretin de Gazze'deki mali durumun iyileşmesine katkı sağladığını dile getirdi.

İsrail ile olan ateşkes konusuna da değinen Heniyye, Tel Aviv yönetiminin ateşkesi ihlal ettiğini, direniş gruplarının da buna karşılık verdiğini aktardı.

Heniyye, Hamas'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini de güçlü ve tarihi olarak nitelendirdi ve "Filistin meselesi ile Kudüs'ün tüm Arap ve Müslümanların özellikle de Körfez ülkelerindeki kardeş ülkelerin vicdanında yer aldığını" söyledi.

Heniyye dün Moskova'da Lavrov ile Filistin meselesini görüşmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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