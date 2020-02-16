Hamas'tan Suudi Bakan Cubeyr'e "Yüzyılın Anlaşması" tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas'tan Suudi Bakan Cubeyr'e 'Yüzyılın Anlaşması' tepkisi - Son Dakika

Hamas'tan Suudi Bakan Cubeyr'e "Yüzyılın Anlaşması" tepkisi

6 saat önce

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in "Yüzyılın Anlaşması'nın olumlu yönleri olduğu" yönündeki açıklamalarının, Arap Birliği tarafından varılan mutabakata aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Hamas'tan Suudi Bakan Cubeyr'e

Hamas Hareketi, Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in "Yüzyılın Anlaşması'nın olumlu yönleri olduğu" yönündeki açıklamalarının, Arap Birliği tarafından varılan mutabakata aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Cubeyr'in ifadelerinin, "yüzyılın tasfiyesi" olan ABD'nin sözde barış planına ve Filistin halkının meşru haklarının yok sayılmasına destek verdiğine işaret etti.

Kasım, Cubeyr'in açıklamalarının, Arap Birliği tarafından varılan mutabakata aykırı olduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği, Arap Birliği ve başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke, Trump'ın planını, Filistin halkının meşru haklarını ve isteklerini karşılamadığı, barış sürecini desteklemediği için reddetmişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde 1 Şubat'ta olağanüstü toplanan Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurmuştu.

Suudi Bakan Cubeyr, önceki gün, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın sözde barış planında olumlu unsurlar olduğunu ve müzakerelerin temeli olabileceğini söylemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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