Son Dakika Haberleri: Hamas'tan 'Toprak Günü' Gösterilerine Katılım Çağrısı

Hamas'tan 'Toprak Günü' Gösterilerine Katılım Çağrısı

1 saat önce

– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Toprak Günü' yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.

Hamas'tan 'Toprak Günü' Gösterilerine Katılım Çağrısı, System.String[]
– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Toprak Günü' yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.

Hamas'ın sitesinden yapılan açıklamada Haniye'nin Cumartesi günü için tüm Filistinlilere çağrıda bulunarak "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haniye, İsrail işgaline karşı mücadele ve düzenlenen barışçıl gösterilerin önem arz ettiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

Hamas, Dünya
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