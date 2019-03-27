Hamas'tan 'Toprak Günü' Gösterilerine Katılım Çağrısı
1 saat önce
– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Toprak Günü' yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.
– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Toprak Günü' yıl dönümü kapsamında Cumartesi günü düzenlenecek gösterilere katılım çağrısında bulundu.
Hamas'ın sitesinden yapılan açıklamada Haniye'nin Cumartesi günü için tüm Filistinlilere çağrıda bulunarak "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.
Haniye, İsrail işgaline karşı mücadele ve düzenlenen barışçıl gösterilerin önem arz ettiğini vurguladı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:37 Kaynak: DHA
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
"2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti