Son Dakika Haberleri: Hamas'tan "ulusal vizyon" ilanına destek
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Hamas'tan "ulusal vizyon" ilanına destek

35 dakika önce

Hamas Hareketi, Filistinli gruplar arasında uzlaşma ve ulusal birliğin sağlanması için atılacak her türlü adıma destek vereceğini açıkladı.

Hamas'tan

Hamas Hareketi, Filistinli gruplar arasında uzlaşma ve ulusal birliğin sağlanması için atılacak her türlü adıma destek vereceğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de ulusal birliğinin sağlanması ve bölünmüşlüğün sona ermesi ile ilgili 8 grubun ortaya koyduğu "ulusal vizyon"a işaret edilerek, ulusal birliğin sağlanması için ortaya konulan her türlü çabanın desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın Filistinli gruplardan ulusal vizyona dair aldığı mesajı memnuniyetle karşıladığı ve Hamas'ın bir kaç gün içinde söz konusu mesaja dair cevap vereceğini tebliğ ettiği aktarıldı.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika örgütü yaptıkları ortak yazılı açıklamada bölünmeyi sonlandırarak, Filistin'de birliği sağlamak amacıyla bir "ulusal vizyon" sunduklarını duyurmuştu.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

Filistin, Gazze, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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