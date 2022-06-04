Hamas'tan uluslararası topluma "Filistinli çocukları İsrail'den koruma" çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan uluslararası topluma "Filistinli çocukları İsrail'den koruma" çağrısı

04.06.2022 20:22
Hamas'tan uluslararası topluma "Filistinli çocukları İsrail'den koruma" çağrısı

Hamas, Filistinli çocukları İsrail'in işlediği suçlardan koruması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hamas, Filistinli çocukları İsrail'in işlediği suçlardan koruması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Hamas, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, bugünün, Filistin içinde, mülteci kamplarında ve diasporadaki Filistinli çocukların sıkıntılarını yeniden hatırlattığını belirtti.

Uluslararası topluma, Filistinli çocukların, İsrail'in işlediği suçlardan korunması çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli çocuklara karşı "cinayet, adam kaçırma, suikast, abluka, ev hapsi, sınır dışı etme, evlerini yıkma ve canlı kalkan olarak kullanma" gibi çeşitli suç türlerini uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada, 2021 yılından bu yana 88 çocuğun şehit olduğu, İsrail cezaevlerindeki Filistinli çocukların ruhsal ve bedensel işkenceye maruz kaldığı kaydedilerek, uluslararası toplumdan Filistinli çocukların serbest bırakılması için harekete geçmesi talep edildi.

Abluka altındaki Gazze'de hasta ve yaralı Filistinli çocukların, tüm uluslararası sözleşmeler ihlal edilerek gerekli ilaç, yiyecek ve tedaviye erişimlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun Filistinli çocuklara yönelik suçlar karşısında sessiz kalması kınandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), 1982 yılında aldığı karar doğrultusunda her yıl 4 Haziran, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" olarak kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Masum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan uluslararası topluma 'Filistinli çocukları İsrail'den koruma' çağrısı - Son Dakika

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