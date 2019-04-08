Son Dakika Haberleri: Hamas'tan Umman Dışişleri Bakanı'nın İsrail Açıklamasına Tepki

Hamas'tan Umman Dışişleri Bakanı'nın İsrail Açıklamasına Tepki

7 dakika önce

Hamas, Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı yapan Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'ye tepki gösterdi.

Hamas'tan Umman Dışişleri Bakanı'nın İsrail Açıklamasına Tepki, System.String[]
Hamas, Arap ülkelerine "İsrail'in korkularının giderilmesi" çağrısı yapan Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'ye tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu garip tutum karşısında şaşkınlığa uğradık. Gerçeklere ve mantığa aykırı bu açıklamaları kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Hangi ahlaki ve siyasi mantık, kurbanın celladına gelecek için güvence vermesini ister? Bölgenin en güçlü ordusuna sahip söz konusu oluşum (İsrail), halkımıza karşı sistematik şekilde öldürme ve yıkım politikası izliyor, topraklarımızı işgal ediyor, Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışıyor, tüm kutsalları çiğniyor, bütün bölgeyi tehdit ediyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor."

Ummanlı bakandan "İsrail'in güvenlik alanındaki korkuları giderilmeli" açıklaması

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail'in bir Arap ülkesi olmadığı için bölgede kendisini güvende hissetmediğini" ileri sürerek, Arap ülkelerine "Gerçek icraatlar ve anlaşmalarla İsrail'in güvenlik korkularının giderilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Bin Alevi ayrıca Filistinlilerin, "yaşadığı tehdit duygusunu aşması için İsrail'e yardım etmeleri gerektiğini" söylemişti.

İsrail ile Umman arasında diplomatik ilişki olmamakla beraber, iki ülke 1996'da karşılıklı ticari temsilcilikler açılması konusunda anlaşma imzalamış ancak 2000 yılında patlak veren Filistin İntifadası'yla dondurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Umman Sultanı Kabus bin Said ile bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:07 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Güncel
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