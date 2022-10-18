Hamas'tan üst düzey bir heyet yarın Suriye'ye gidiyor

Hamas'tan üst düzey bir heyetin, yarın Suriye'nin başkenti Şam'a gideceği belirtildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin yarın Şam'a gideceğini söyledi.

Söz konusu ziyaretin, bazı gruplardan heyetlerin, Şam'a yapacağı ziyaret kapsamında gerçekleşeceğini ifade eden Kasım, Şam'da Suriyeli yetkililerle görüşülecek konulara ilişkin ise bilgi vermedi.

Hamas, 21 Haziran'da Esed rejimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esed rejimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.