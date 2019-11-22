Son Dakika Haberleri: Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki
Son Dakika Güncel Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki - Son Dakika

Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki

6 saat önce

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırmasını "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara saldırmasına tepki, System.String[]

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara saldırmasını "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına saldırmasına tepki göstererek, "Bu saldırılar, siyonistlerin, liderlerinin ve hükümetlerinin güttüğü ırkçı politikalar ile bölgesel ve uluslararası alanda suç ve ihlallere sessiz kalınmasının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıların, "siyonist toplumun aşırılığını yansıtan bir olay" olduğunu ve Filistinlerin Batı Şeria'daki halkı korumak için ulusal adımlar atması gerektiğini aktaran Berhum, Filistinlilere, her türlü saldırıya karşı koyma ve işgale son vermek için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşimciler, bu sabah Batı Şeria'daki Nablus'un Beyt Decen, Kabalan ve Mecdel Beni Fadıl beldeleri ile Selfit kentindeki Kefr ed-Dik beldesinde Filistinlilere ait 4 aracı yakmış, 21 araca kesici, delici aletlerle zarar vermişti.

Batı Şeria, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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