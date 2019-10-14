Son Dakika Haberleri: Hamas: "Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz"
Son Dakika Güncel Hamas: 'Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz'

Hamas: "Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkını anlıyoruz"

58 dakika önce

Hamas, "Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz.

Hamas:

Hamas, " Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Hamas yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumundan ve Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz edildi.

"Türkiye'nin sınırlarını koruma, kendisini savunma ve milli güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını anlıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgedeki gerginliklerin ABD ve İsrail kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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