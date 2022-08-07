Hamas'tan uluslararası topluma "İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması" çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan uluslararası topluma "İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması" çağrısı

07.08.2022 14:39
Hamas'tan uluslararası topluma "İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması" çağrısı

Hamas, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hamas, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist düşmanın saldırılarını durdurması ve Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik tüm ihlallerine son vermesi için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "bölgesel ve uluslararası sessizliğin ve eylemsizliğin, suçluların kovuşturulması için etkin bir mekanizmanın harekete geçirilmemesinin dünyanın alnında kara leke olduğu" kaydedildi.

Tıbbi ekipman desteği çağrısı

Öte yandan Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'deki Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, sivil savunma birimlerinin, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle görevini yerine getirirken sıkıntı çektiğini söyledi.

Basal, çok fazla tıbbi ekipman sıkıntısı olduğunu ifade ederek saldırılar devam ederken ellerindeki malzemeleri kullandıklarını ancak bunların yetersiz kaldığını belirtti.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmıştı. Bu saldırılar neticesinde Gazze Şeridi'nde 32 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan uluslararası topluma 'İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas'tan uluslararası topluma "İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması" çağrısı - Son Dakika
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