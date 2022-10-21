Hamas ve Esad 10 yıl aradan sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Hamas ve Esad 10 yıl aradan sonra bir araya geldi

21.10.2022 00:02

- Hamas ve Esad 10 yıl aradan sonra bir araya geldi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Halil El Hayya'nın da aralarında bulunduğu Hamas heyeti, 10 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

- Hamas ve Esad 10 yıl aradan sonra bir araya geldi

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Halil El Hayya'nın da aralarında bulunduğu Hamas heyeti, 10 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.

Hamas heyeti, 10 yıl sonra Suriye'yi ziyaret etti. Hamas adına Arap ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkili Halil El Hayya'nın da aralarında bulunduğu Hamas heyeti, 2012'den bu yana ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a gelerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. El-Hayya görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin olumlu ve tarihi bir an olduğunu belirterek, görüşmeyi Filistin-Suriye ilişkileri için yeni bir başlangıç olarak nitelendirdi. Esad'ın Filistin direnişine destek vermeye hevesli olduğunu ve ziyareti şanlı bir gün olarak nitelendirdiğini aktaran El-Hayya, "Direnişin beşiği Suriye'de olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye-Filistin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı umduklarını aktaran El-Hayya, Hamas'ın Suriye'ye yönelik herhangi bir "Siyonist veya ABD saldırısına" karşı olduğunu açıkladı. El-Hayya, Hamas liderliği ve kadroları arasında Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulması için genel bir destek ve memnuniyet olduğunu vurguladı.

Hamas'ın karargahı yıllardır Şam'da bulunmasına rağmen rejimi desteklemedikleri için 2012'de Suriye tarafından Hamas liderleri sınır dışı edilmişti.

Kaynak: İHA
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Beşşar Esed, Filistin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve Esad 10 yıl aradan sonra bir araya geldi - Son Dakika

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