Hamas ve Euro-Med'den eski İsrail Dışişleri Bakanı Livni'ye ödül verilmesine tepki - Son Dakika

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'ye Uluslararası Brückepreis Ödülü verilmesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Livni'ye uluslararası bir ödül verilmesi talihsizliktir. Halkımıza yönelik savaş açan Livni, 2009 savaşı sırasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 1400'den fazla sivilin ölümüne neden olmuş ve savaş suçu işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Kanu, "Livni'ye verilen ödülün İsrailli yetkilileri sivillere yönelik daha çok suç işlemeye teşvik edeceği" uyarısında bulundu.

Cenevre merkezli Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada ise Brückepreis Ödül Komitesi Başkanı Willi Xylander'a hitaben Livni'ye ödül verilmemesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Livni'nin bir savaş suçlusu olduğu vurgulanarak, verilen ödülün İsrail'in suçlarının aklanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin Xylander'a bir mektup gönderildiğine işaret edilen açıklamada, Livni'nin hakkındaki suçlamalarla ilgili uluslararası yargıdan kaçındığı bilgisine yer verildi.

Ne olmuştu?

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda, 410'u çocuk, 104'ü kadın ve 100'ü yaşlı olmak üzere toplam 1436 sivilin ölümüne neden olmuştu.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni hakkında işlediği savaş suçlarından dolayı İngiltere'de tutuklama emri bulunuyor.

Uluslararası Brückepreis Komitesi tarafından 1993'ten bu yana verilen Brückepreis Ödülü, kültür diplomasisi alanında halklar arası anlayışa katkı sağlayan kişilere sunuluyor.