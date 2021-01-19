Hamas ve Fetih yetkilileri yakın zamanda Katar'da görüşecek - Son Dakika

Hamas ve Fetih yetkilileri yakın zamanda Katar'da görüşecek

19.01.2021 22:41
Hamas ve Fetih yetkilileri yakın zamanda Katar'da görüşecek, System.String[]

Hamas yöneticilerinin, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile Katar'ın başkenti Doha'da yakın zamanda görüşeceği bildirildi.

Hamas yöneticilerinin, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ile Katar'ın başkenti Doha'da yakın zamanda görüşeceği bildirildi.

Hamas'tan ismini vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rucub'un resmi temaslarda bulunmak için Doha'ya gideceğini söyledi.

Rucub'un Doha'da bulunduğu sırada Filistinli grupların Kahire'deki toplantılarına ön hazırlık amacıyla Hamas yöneticileriyle görüşeceğini belirten kaynak, görüşmede özgürlükler ve seçimler başta olmak üzere bazı konuların masaya yatırılacağını aktardı.

Filistin 14 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Hamas ve İslam Cihad hareketlerinin boykot ettiği 2005'teki başkanlık seçimlerini yüzde 62,52 oyla Filistin lideri Yasir Arafat'ın kurduğu Fetih Hareketi'nin tek adayı Mahmud Abbas kazandı.

Filistin genelinde 10 yıl aradan sonra 25 Ocak 2006'da yapılan milletvekili seçimlerini ise Hamas kazandı. Hamas, 132 sandalyeli Meclise 74 milletvekili göndermeye hak kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi 45 sandalyede kaldı.

Fetih Hareketi'nin o dönem önde gelen isimlerinden Muhammed Dahlan, Hamas'ın yönettiği bir hükümete katılmaya karşı çıkarken, Devlet Başkanı Abbas, Hamas'tan İsmail Heniyye'ye hükümeti kurma görevini verdi.

Heniyye'nin 19 Mart 2006'da sunduğu Bakan Kurulu listesi, İsrail başta olmak üzere ABD ve AB dahil uluslararası taraflarca reddedildi.

Hamas hükümetinin hem iç hem dış konularda çalışmasının engellendiği bir süreçte Fetih Hareketi dahil Filistinli gruplar, yeni hükümetin üst düzey isimlerine karşı karalama kampanyası başlattı ve bu durum Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olaylarına yol açtı.

Hamas ile Fetih arasında yaşanan şiddet olaylarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Yaşananlar, Hamas hükümetinin tamamen atıl duruma düşmesine ve Filistin sokağında tam bir parçalanmışlığa neden oldu.

Bu süreçte Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tam egemenlik sağlamayı başarırken, Batı Şeria'da yönetim bir kez daha Fetih'e geçmiş oldu.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Avrupa Birliği, Milletvekili, Filistin, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas ve Fetih yetkilileri yakın zamanda Katar'da görüşecek - Son Dakika


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