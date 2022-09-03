Filistinli gruplar, tutuklu Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika
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Filistinli gruplar, tutuklu Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

03.09.2022 16:46
Filistinli gruplar, tutuklu Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinli tutuklu Musa Harun Ebu Mehamid'in tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinli tutuklu Musa Harun Ebu Mehamid'in tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistinli gruplar, İsrail güçlerince bir süre önce gözaltına alınarak cezaevine gönderilen 40 yaşındaki Ebu Mehamid'in kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirmesi üzerine yayımladıkları yazılı açıklamalarda İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Mehamid'in kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilerek, bunun bir suç olduğu ve işgalci İsrail tarafından tüm insani norm ve yasaların ihlal edildiği vurgulandı.

FHKC de Ebu Mehamid'in ölümünden tamamen İsrail'i sorumlu tuttuğu açıklamasında, Filistinli tutuklunun kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca bu ırkçı ve insanlık dışı politikanın Filistinli tutukluları özellikle de hastaları tehdit ettiğinin altı çizildi.

İsrail güçlerince bir süre önce " Kudüs'e izinsiz girdiği" gerekçesiyle gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Ebu Mehamid'in, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ebu Mehamid'in, İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı tıbbi ihmal siyaseti sonucu öldüğünü belirterek olayla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istemişti.

Filistin Esirler Kulübünden daha önce yapılan bir açıklamada, "İsrail'in son yıllardaki kasıtlı tıbbi ihmal politikası, bir grup hasta mahkumun ölümünün ana nedeni olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Musa Harun, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar, tutuklu Ebu Mehamid'in ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu - Son Dakika

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