Hamas ve İslami Cihad'dan Filistin direnişine destek çağrısı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Arap ve İslam ülkelerini Filistin direnişini desteklemeye çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 11. İslam Ulusal Konferansı'na katıldı.

Heniyye, burada yaptığı konuşmada Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan projelere karşı Filistin direnişinin siyasi, hukuki ve ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini, bunun stratejik bir seçenek olduğunu belirtti.

Filistin halkının farklı grupları arasında birlik sağlanmasının ulusal çıkarlar üzerinde uzlaşıya varılması ve söz konusu tasfiye projeleriyle mücadele edilmesi için zaruri olduğunu vurgulayan Heniyye, İsrail'in Filistin halkına karşı zafer kazanmasına izin verilmemesini istedi.

Direniş kültürünü yaygınlaştırma konusunda üzerlerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Nehhale ise Filistin meselesinin gündemde tutulması gerektiğini kaydetti.

Nehhale, Arap rejimlerinin Filistin halkının direnişini ihmal ederek İsrail'le her alanda açılıma gitmesini ve ilişki kurmasını kınadı.

Arap coğrafyasındaki 22 ülke arasında İsrail'le normalleşmeyi Fas, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan kabul etmişti.

Hamas lideri Heniyye, Lübnan'daki Filistinli mültecilerle buluşmak üzere 21 Haziran'da Beyrut'a gitmişti.