Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Gazzeli genci şehit etmesine tepki - Son Dakika
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Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Gazzeli genci şehit etmesine tepki

6 saat önce

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında ateş ederek 1 kişiyi şehit etmesi ve 3 kişiyi yaralamasının sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Gazzeli genci şehit etmesine tepki, System.String[]

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında ateş ederek 1 kişiyi şehit etmesi ve 3 kişiyi yaralamasının sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze sınırlarında masum bir genci öldürmesi ve dünyanın gözü önünde naaşına eziyet etmesi, ağır bir suçtur ve İsrail'in Filistin halkına yönelik kara listesine bir yenisini daha eklemiştir. Siyonist düşman, işlediği suçun sonuçlarından sorumludur." ifadelerini kullandı.

Berhum, İsrail'in işlediği bu suçla, Filistin halkını mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Buraym da "İsrail işgal güçleri, Filistin halkına karşı işlediği suçların bedelini ödeyecek." dedi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı.

İsrail buldozerinin şehidin cesedini almaya çalıştığı sırada ise ortaya korkunç görüntüler çıkmıştı. Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istemiş ancak ceset parçalanmıştı. Aracı kullanan kişi daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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