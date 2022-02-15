Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in ihlallerine karşı "tansiyonu yükseltme" çağrısı - Son Dakika

Hamas ile İslami Cihad Hareketi, İsrail'in işgal alındaki Batı Şeria'da işlediği suçlara karşı "tansiyonu yükseltme" çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki Filistinli bir gencin hayatını kaybetmesi üzerine, Hamas ve İslami Cihad birer açıklama yayınladı.

Öldürülen Nihad Emin el-Bergusi'nin daha önce İsrail hapishanelerinde 2 yıl yattığı hatırlatılan Hamas açıklamasında, "Bergusi ve diğer şehitler ile yaralılarımızın kanları ve işgalci hapishanelerindeki tutuklularımızın fedakarlıkları, düşmanın ayaklarını yakacak bir aleve dönüşecek." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, "Batı Şeria'da tansiyonu yükseltme, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçları durdurma" çağrısı yaptı.

İslami Cihad'ın açıklamasında da Filistin halkının hedef alınmasından İsrail sorumlu tutuldu.

"İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarını tehlikeli biçimde tırmandırdığına" işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

İslami Cihad, Filistin halkına da "İsrail güçlerinin ihlallerine karşı tansiyonu yükseltme" çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar bölgedeki gerginliği artırıyor.