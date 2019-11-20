Son Dakika Haberleri: Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor
Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor - Son Dakika

Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor

6 saat önce

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Suriye'deki çeşitli hedeflere düzenlediği saldırıya ilişkin, bu ülkenin Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor, System.String[]

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail'in, Suriye'deki çeşitli hedeflere düzenlediği saldırıya ilişkin, bu ülkenin Arap ve Müslümanlara yönelik saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Hamas ve İslami Cihad Hareketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait hedefleri vurmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele etmenin zorunluluğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusu bugün Suriye'nin çeşitli bölgelerinde konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar ediyor.


İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

İsrail, Suriye, Hamas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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